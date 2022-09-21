Vanlı dağcılar 1 ay içerisinde üçüncü kez Ağrı Dağı'na tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Kayseri’den gelen dağcılarla birlikte 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmandı. 1 ay içerisinde üçüncü kez Ağrı Dağı’na tırmanan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Bir kez daha Ağrı Dağı’ndayız. 17’inci tırmanışımız, 17’inci zirvemiz olacak.

Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Bu gün Kayseri’den 2 misafirimiz vardı onlarla beraber 17’inci zirvemizi gerçekleştireceğiz. Gece saat 02.00’da 4 bin 200 kampından yola çıktık ve şu an zirvedeyiz. Ağrı Dağı’na 2022 yılının son etkinliğini gerçekleştirdik. Kayseri’den gelen misafirlerimizle zirve tırmanışımızı tamamladık ve şuan 4 bin 200 kampından iniyoruz. 2022 yılında Ağrı Dağı’na üçüncü tırmanışımız da başarıyla gerçekleştirdik. Hoşça kal Ağrı Dağı, 2023 yılında görüşmek üzere. Katılım sağlayan bütün dostlarımızı kutluyorum” dedi.