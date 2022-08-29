Sosyal konut için peşinat ücreti belli oldu! İşte il il peşinat tutarı

Türkiye'de 81 ilde 150 bin sosyal konut inşaatı başlayacak iken bu süreçte ise bu evlerden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilecek. Türkiye'nin dört tarafında başlatılacak bu sosyal konut projeleri ile ilgili ise daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, "TOKİ vasıtası ile 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attık.

Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini devam ediyoruz. Şimdi ise Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.

Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemeler ile yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son zamanlarda ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere de yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz için de bir kota belirleyeceğiz." açıklaması yapılmıştı.

TOKİ SOSYAL KONUT EVLERİN FİYATLARI VE TAKSİT MİKTARLARI

Kulislerde konuşulan bilgilere göre TOKİ sosyal konut projelerinde ki ev fiyatlarının ortalama 350 bin TL ila 750 bin TL arasında olması bekleniyor. Buna göre ise TOKİ taksit miktarları ile ilgili de daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yapmıştı. “Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. 5500 TL; eşinin de çalıştığını düşünelim. Onun da yüzde 30'u olmalı ki yaşayabilsin”

TOKİ 81 İL SOSYAL KONUT PROJE PEŞİNAT TUTARI

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan 150 bin sosyal konut projeleri için peşinat tutarlarının da ne kadar olacağı merak ediliyordu. Gelen açıklamalara göre vatandaşların kira öder gibi konut ödeyeceği paylaşılırken bu süreçte ise TOKİ sosyal konut projelerinde peşinat tutarlarının ne kadar olacağı araştırılıyordu.

Birçok şehirde farklı fiyatlarda yer alacak olan TOKİ projelerinde 1+1 - 2+1 - 3+1 evler için ortalama peşinat tutarlarının 40 bin TL ila 60 bin TL arasında olacağı konuşulurken metropol şehirler olan Ankara ve İstanbul'da ise iddialara göre 60 - 90 bin TL aralığında peşinat tutarının alınması bekleniyor. Daha önce gelen açıklamalarda da sosyal konut projelerinde ev fiyatının yüzde 10'u kadar peşinat alınacağı söylenmişti.



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