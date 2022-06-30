Görentaş: Van'daki çiftçilerimizin yanındayız
Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bitki sağlığının insan sağlığı ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülkede 2022 yılının bakanlık tarafından Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı olarak kabul edildiğini belirterek, Van'da bağlı 13 ilçede tarımsal üretimin her aşamasında olduğu gibi hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda da çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
Van'ın biyoçeşitlilik ve doğal yapısının korunmasının önemine vurgu yapar Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, tarımsal üretim sürecinde hastalık ve zararlılarla mücadelede en son çarenin 'kimyasal mücadele' olduğunu belirterek, kültürel mücadele başta olmak üzere biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda da eğitim süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.
Ayrıca zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin bitkisel ürünlerde kalıntı sorununun çözümüne ve doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayacağını belirten Müdür Görentaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu amaçla bitki sağlığı programının ve karantina tedbirlerinin etkin yürütülmesi bakımından bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı yaygın olarak bilinen evrensel mücadele metotları uygulandığını, bu metotların, kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadele metotları olduğunu, önem derecesi bakımından kimyasal mücadelenin en son çare olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Müdür Görentaş, bu kapsamda Van'ın 13 ilçesinde 2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı'nın başarılı ve kapsamlı şekilde uygulandığını, çiftçilerin pestisit kalıntısı konusunda bilgilendirildiğini, ayrıca birçok üründe pestisit kalıntısı tespiti amacıyla ürünlerin analiz edilmek suretiyle kontrol edildiğini belirtti.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22