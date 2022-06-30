Görentaş: Van'daki çiftçilerimizin yanındayız

Van'ın biyoçeşitlilik ve doğal yapısının korunmasının önemine vurgu yapar Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, tarımsal üretim sürecinde hastalık ve zararlılarla mücadelede en son çarenin 'kimyasal mücadele' olduğunu belirterek, kültürel mücadele başta olmak üzere biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda da eğitim süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Ayrıca zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin bitkisel ürünlerde kalıntı sorununun çözümüne ve doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayacağını belirten Müdür Görentaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu amaçla bitki sağlığı programının ve karantina tedbirlerinin etkin yürütülmesi bakımından bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı yaygın olarak bilinen evrensel mücadele metotları uygulandığını, bu metotların, kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadele metotları olduğunu, önem derecesi bakımından kimyasal mücadelenin en son çare olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müdür Görentaş, bu kapsamda Van'ın 13 ilçesinde 2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı'nın başarılı ve kapsamlı şekilde uygulandığını, çiftçilerin pestisit kalıntısı konusunda bilgilendirildiğini, ayrıca birçok üründe pestisit kalıntısı tespiti amacıyla ürünlerin analiz edilmek suretiyle kontrol edildiğini belirtti.

Bölgegazetesi