Dikkat! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!

VASKİ, yaptığı açıklamada; "Özalp ilçesine bağlı bazı mahallelerde Vangölü elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılacak çalışmadan kanyaklı oluşacak enerji kesintisi nedeniyle; Cumhuriyet, Mahmudiye, İstasyon ve Kargalı mahallelerinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi saat 10: 21:00 saatleri arasında zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.