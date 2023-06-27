Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinin 4. ayak ilk yarışında birinci oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinin ilk Euroformula Open mücadelesi için Macaristan'daki Hungaroring pistine çıkan Cem Bölükbaşı, başarılı bir performans sergileyerek ilk yarışı zirvede bitirdi.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı (9 Şubat 1998) Türk Formula 3, Formula 1 Espor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

Cem Bölükbaşı I-Racing ‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi.

2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

2021 yılında Bölükbaşı, F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı.