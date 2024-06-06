CarrefourSA marketleri, haftalık indirim kataloğunda Tuvalet kağıtları ve mutfak rulolarını %50'ye varan indirimlerle satışa çıkarıyor. Bu kampanya yalnızca CarrefourSA kart sahiplerine özel!

Tuvalet Kağıdı İndirimleri

Papia marka 8'li tuvalet kağıdı paketi şimdi sadece 59,90 TL yerine 120,90 TL'den satışta!

Familia markalı 16'lı tuvalet kağıdı paketi 125,90 TL'ye düşürüldü! Normalde 215,95 TL!

Ayrıca Familia'nın aloe veralı mendili 64,90 TL'ye satışta! Fiyatı normalde 108,75 TL!

Bu muhteşem kampanyadan faydalanmak için CarrefourSA kartınızı yanınıza almayı unutmayın! Unutmayın, bu indirimler tek seferlik ve CarrefourSA kart sahiplerine özel! Kaçırmayın!