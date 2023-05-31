Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken, ilk defa Akdamar Adası’nda bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyununu izlemek için Akdamar Adası’na ilk defa ayak basan çocuklar, adanın güzelliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Çaldıran ilçesine bağlı Yassı Tepe İlkokulu öğrencileri, ilk defa Akdamar Adası ve Kilisesi’ni gördüklerini belirterek, bu imkanı kendilerine sunan herkese teşekkür ettiler. Akdamar Kilisesi’ni gezen çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.İHA