İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 28. Dönem'in herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Geride bıraktığımız dönem içinde beraber görev yaptığımız arkadaşlarımıza hayatlarının bundan sonraki bölümünde başarılar diliyorum.

Millete hizmet yolcuğu bitmez, siyasetin her alanında hizmet üretebilmek mümkündür. TBMM’nin bu yasama döneminde önemli gündem maddeleri olacak. Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceklerine inanıyorum. Temenni ederim ki önümüzde güzel bir yasama yılı olsun” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın geleceği ve yerel seçimlerde beraber yol yürünüp yürünmeyeceği sorusu üzerine Dervişoğlu, “Onlarla ilgili bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Onlar yetkili kurullarda görüşülüp karara bağlanacak hususlar. O bakımdan TBMM’nin açılış gününde ittifakların geleceği ile ilgili bir beyanda bulunmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Meclise CHP listelerinden giren diğer partililerin istifa edip etmeyeceği sorusuna ise Dervişoğlu, “Net bir bilgim yok. O da karara bağlandıktan sonra kendini gösterecek. Bu söylediğiniz şey, TBMM’de yeni bir aritmetik oluşacağına delalet eder söylediğiniz şekilde olursa. Bunların hepsine bakacağız” cevabını verdi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise, bal denince insanların aklına Şemdinli balının ya da Hizan balının geldiğini söyleyerek, “Buna rağmen Bingöl balı kendi dalında son derece iddialı olmakla beraber bin bir çiçeğin oluştuğu bir yerde artık standartlarını aşmış, dünyada bir numara olmuş bir baldır.

Bu bizim değil, dünyadaki 168 ülke arasında birinci seçilen bir baldır. Kaliteyi ortaya koymak demektir bu. Bizim ortaya koyduğumuz bir bal değildir, bunun bir analizi var. Bu tahlile gidiyor, dünyada yapılan tahlillerde en son İngiltere’de dünya birincisi, Hindistan’da da ikinci oldu. Kilo fiyatı baldan bala değişiyor” diye konuştu.

Berdibek tüm basın mensuplarına soğuk kavurma ikram ederken, Bingöl balını da basın mensuplarına eliyle yedirdi.

AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, kayıtlarını yaptırdıktan sonra birbirlerine rozetlerini taktı. Basın mensuplarına konuşan Türkmenoğlu, “Biz Van milletvekilleri olarak buradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bu görevi en iyi şekilde onurla, gururla yürüteceğiz. Bazı milletvekili arkadaşlarımız basın mensuplarına ikramlarda bulundular ama bizim de sözümüz şu; bizim ikramımız bir kahvaltı sofrasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte basın mensuplarımızla güzel bir Van kahvaltısı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kayatürk ise, “Van’ımıza, Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. Van’a hizmet edeceğiz. TBMM’de de çok güçlü bir çalışmanın yapılması için katkı sunacağız. Ayrıca Meclisin daha aktif hale gelmesi için de geçmişteki tecrübelerimizi buraya aktaracağız. Fevzi Bey’in bal dağıttığını gördük, biz de bal, kaymak, peynirli güzel bir Van kahvaltısı yapacağız” dedi.iha