TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk şansını son maça taşıyan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. TFF, bu mücadeleyi YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. hafta maçları bugün oynanacak. Şampiyonun belirleneceği maçların ardından play-off eşleşmeleri de kesinleşecek.

78 puan ile 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesine devam eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, saat 15.00 da deplasmanda kritik maça çıkacak.

Lider Esenler Erokspor ise deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Bu mücadele de yine TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tüm gözlerin üzerinde olacağı her iki maç da saat 15.00’te başlayacak.