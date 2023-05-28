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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Burhan Kayatürk, katıldığı yerel bir internet televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurum amirlerinin Van’ın ve Vanlının faydasına çalışması gerektiğini belirten Kayatürk, ince göndermelerde bulundu.

Kentte vatandaş için çalışan kurum amirlerinin görevde kalması, aksine çalışan kurum amirlerinin ise görevden alınması için elinden geleni yapacağını belirten Kayatürk, kurum amirlerine “Van için, vatandaş için çalışın” uyarısında bulundu.

Mecliste milletin temsilcisi olarak bulunduklarını belirten Kayatürk, milletin dediğini olduğu gibi hükümete ileteceklerine vurgu yaptı. Halkın istemediği kişileri kendilerinin de istemeyeceğini belirten Kayatürk, “Hangi kurumun başındaki müdür Van’a zarar veriyorsa Van’dan biran evvel gidecektir. Kurum amiri veya hangi il müdürü yanlış yapıyorsa, halka hizmet yapmıyorsa biz onu Van’da tutmamak için elimizden geleni yapacağız. Biz iktidar partisiyiz, gidip bakana anlatacağız diyeceğiz ki biz milletvekiliyiz, halkın temsilcisi olarak bu müdürün görevde kalmasını istemiyoruz. Kurum müdürü burada vatandaşın talebini yerine getiriyorsa, vatandaş için çaba gösteriyorsa onun burada kalmasında biz milletvekilleri rahatsız olmayız. Ama hangi kurum müdürü, çok net söylüyorum görevini yapmıyorsa bir şov içerisindeyse, bir başarısızlık içerisindeyse onun seçimden hemen sonra gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz halkın temsilcileriyiz. Hiç endişeleri olmasın. Biz milletin temsilcisiyiz, millet ne derse biz onu hükümete ileteceğiz. Bakanlara gideceğiz, diyeceğiz ki senin bu müdürün başarısız veya halk bunu istemiyor. Halkın istemediği müdürü biz de istemeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Haber: Ramazan Çetin