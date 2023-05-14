Wanhaber – Özel

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van 1. sıra milletvekili adayı Burdah Kayatürk, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Van Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Kayatürk, “Gördüğüm kadarıyla halkımızın sandıklara, demokrasiye çok teveccühü var. Bu bizi çok mutlu etti. Demokrasi yarışı bu. Zaten 14 Mayısın anlamı da bu, böyle bir demokrasi bayramı. Bugün ayrıca anneler günü. Annelerin bu memlekette demokrasiyi en fazla isteyen insanlar olduğunu biliyoruz” dedi.

Kayatürk, “Bu seçimin öncelikle Van’ımıza, Türkiye’mize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye kaydetti.

Haber: Ömer Bildik