Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bugün de birçok ilçede enerji kesintisi uygulanacak.

İŞTE KESİNTİNİN YAPILACAĞI YERLER

- Gevaş İlçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Selimiye Mahallesi, Melikşah Caddesi, Dalkılıç Sokak ve Okul Sokak.

- Çaldıran İlçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kavutlu Mezrası, Yaşkütük Mezrası, Yatırlı Mezrası, Göl Mezrası, Yaşkütük Karakolu Ve Tavşan Tepe Karakolunda.

- Bahçesaray İlçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kaşıkçılar Mahallesi Ve Buna Bağlı Beylerbeyi, Ünsal Arnas Sokaklarda.

- Muradiye ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Beşparmak Mahallesi Ve Beşparmak Baz İstasyonunda.

- Gürpınar ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Topsakal, Toygun, Yelekli, Süngübayır, Çılgı, Uzungedik, Gülesen Mezrası, Sevindik Doğu Dinlenme Tesisi, Hoşap Un Değirmeninde.

- Çatak ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Korulu Köyü, Yuvalıçam Mezrasında.

- Erciş ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Yankıtepe, İmamabdal, Morgedik, Sarıkök Köylerinde, 10.00 – 11.00 saatleri arasında ise Çelebibağı Mahallesi, Eski Belediye Ve Sağlık Ocağı Civarında.

- Edremit ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Köprüler Köyü, Vanet Karşısında.

- Özalp ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Avuşlar, Günyüzlü, Oymaklı, Eğribelen, Aşağı Koçkıran, Yukarı Koçkıran Köylerinde.

- Saray ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Rasim Çömez Karakolunda.

- Tuşba İlçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Gölyazı, Çobanoğlu, Gendelova, Çomaklı, Kozluca, Yalnızağaç Mahallelerinde.

- İpekyolu ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Dereüstü mahallesinde.