İşte 26 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!
BİM mağazalarına bu hafta yine birçok yeni ürün geldi. 26 Mayıs tarihli BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nda öne çıkan ürünler şöyle:
Teknolojik Ürünler
Piranha Kablosuz Kulaklık - 149,00 TL
Piranha Kablosuz Mouse - 89,00 TL
Piranha Powerbank - 149,00 TL
Züccaciye
Redline Döküm Tencere Seti - 399,00 TL
Redline Tava Seti - 199,00 TL
Redline Çaydanlık Takımı - 249,00 TL
Mutfak Gereçleri
Kiwi Çelik Termos - 99,00 TL
Kiwi Buharlı Pişirici - 299,00 TL
Kiwi 4'lü Bıçak Seti - 99,00 TL
Ev Tekstili
English Home Banyo Havlusu - 49,90 TL
English Home Plaj Havlusu - 69,90 TL
English Home Pike Takımı - 299,00 TL
Bu ürünler ve daha fazlası 26 Mayıs'ta BİM mağazalarında satışa sunulacak. Fırsatları kaçırmamak için BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemenizi öneririz.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi