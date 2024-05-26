İşte 26 Mayıs BİM Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM mağazalarına bu hafta yine birçok yeni ürün geldi. 26 Mayıs tarihli BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nda öne çıkan ürünler şöyle:

Teknolojik Ürünler

Piranha Kablosuz Kulaklık - 149,00 TL

Piranha Kablosuz Mouse - 89,00 TL

Piranha Powerbank - 149,00 TL

Züccaciye

Redline Döküm Tencere Seti - 399,00 TL

Redline Tava Seti - 199,00 TL

Redline Çaydanlık Takımı - 249,00 TL

Mutfak Gereçleri

Kiwi Çelik Termos - 99,00 TL

Kiwi Buharlı Pişirici - 299,00 TL

Kiwi 4'lü Bıçak Seti - 99,00 TL

Ev Tekstili

English Home Banyo Havlusu - 49,90 TL

English Home Plaj Havlusu - 69,90 TL

English Home Pike Takımı - 299,00 TL

Bu ürünler ve daha fazlası 26 Mayıs'ta BİM mağazalarında satışa sunulacak. Fırsatları kaçırmamak için BİM aktüel ürünler kataloğunu incelemenizi öneririz.