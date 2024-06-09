- Mekanik arıza: Buzdolabının kompresörü, fan motoru veya soğutucu sıvı sisteminde bir problem olabilir. Bu durumda servis desteği gereklidir.
- Dolap içi sıcaklık ayarı: Buzdolabının termostat ayarının çok yüksek olması soğutma performansını düşürebilir. Sıcaklık ayarının uygun seviyeye getirilmesi gerekir.
- Hava sirkülasyonu sorunu: Rafların aşırı doldurulması veya kapı contalarındaki sorunlar hava akışını engelleyebilir. Dolabın içinin düzenlenmesi ve contaların kontrol edilmesi önemlidir.
- Soğutucu akışkan kaçağı: Buzdolabının soğutucu sisteminde bir sızıntı olması durumunda soğutma yeteneği azalır. Bu da servis gerektiren bir teknik arıza olabilir.
- Enerji tasarrufu ayarları: Bazı Bosch buzdolabı modellerinde enerji tasarrufu seçenekleri bulunur. Bunlar soğutma performansını düşürebilir, ayarların kontrol edilmesi gerekir.
- Eğer tüm bu kontroller yapıldıktan sonra soğutma yine yeterli değilse, yetkili Bosch servisine başvurulması önerilir. Profesyonel müdahale ile sorunun kaynağı tespit edilip giderilebilir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi