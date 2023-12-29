Tahmini Okuma Süresi: dakika

İslami İlimler Fakültesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Gazze'de zulmün 1937'de başladığını söyledi.

Yeni bir süreç olmayan ve İsrail'in kuruluş felsefesinin altındaki zulüm sürecinin bugüne kadar devam ettiğini belirten Palabıyık, "Şu ana kadar binlerce Filistinli şehit edildi. Kudüs, bir coğrafya meselesi değil, iman ve ümmet meselesidir. Maalesef ümmet meselesine bütün dünya halkları ellerinden geldiği kadar destek veriyor ancak sessiz kaldıklarına da şahit oluyoruz. Bu yüzden yük bizim omuzlarımızda. Bu yükü paylaşarak altından kalkmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Savaşta babasını, kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Asmaa Younıs ise Atatürk Üniversitesini kazandığı için 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Van'a 5 ay önce yerleştiğini kaydeden Younıs, Gazze'deki savaşı ve yaşadıkları acıları şöyle anlattı:

"Babam ve 3 gün sonra kardeşim şehit oldu. Babamı şehit olmadan üç gün önce görmüştüm. İsrail hastanenin tahliye edilmesi için 5 dakika vermişti. Kardeşim de babamın refakatçisiydi. İsrail 3'ncü dakikada hastaneye bomba attı. Babam felçli olduğu için kalkamıyordu. Annem bana 5 görüntü gönderdi. Babamın bedeni parçalanmıştı. Şehit kızı olmaktan onur duyuyorum dedim. Çok üzgünüm. Babamı çok özledim ve onu çok seviyorum. 3 gün sonra küçük kardeşim Muhammed şehit oldu. İmtihan dünyası. Büyük bir acı. Bütün akrabalarım yakınlarım vefat etti. Sadece 7 kişi kaldık."

Younıs, 75 yıldır işgal altında yaşadıklarını ve son nefeslerine kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Çok savaş yaşadık ama bu savaş değil katliam. Yemek, su ve ilaç yok. Ameliyat olacak çok kişi var ancak anestezi yok. Allah büyüktür ve her şeyi görüyor. Zulmü kabul etmez." dedi.

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi olan Gazzeli Mahmoud Alnaffar da Filistin meselesinin yalnızca Filistinlilere üzgü değil, tüm Müslümanları ilgilendiren İslami bir mesele olduğunu ifade etti.

Filistin'in, İslam açısından kutsal bir toprak ve mübarek bir yurt olduğunu dile getiren Alnaffar, "Siyonist düşman ve müttefikleri bu konunun farkındalar. Bu nedenle ABD ve batılı ülkeler ilk günden itibaren işgalci ülkenin yanında yer alarak onların silah ve tüm ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar." ifadelerini kulandı.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Top ise "Gazze'de saldırılar başladıktan sonra bu üçüncü konferansım. Bundan sonrada dilimiz döndüğünce Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa, üniversitenin idari ve akademik personeli, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.