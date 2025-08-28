Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ve Şırnak'ın Beytüşşebap sınırlarında bulunan 12 kilometrelik kanyon, yemyeşil doğası, berrak suyu, serin ve temiz havasıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında adını her geçen gün daha çok duyuran Masiro Kanyonu, göz alıcı manzarası ve eşsiz doğasıyla doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Sonbaharın renklerini yansıtan ağaçlar, berrak su kaynakları ve sarp kayalıklarıyla Masiro, adeta bir doğa harikası sunuyor. Kanyon, özellikle fotoğraf tutkunları, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda.

Yerel halkın uzun süredir bildiği ve korumaya çalıştığı bu doğal alan, son yıllarda sosyal medya üzerinden paylaşılan görseller sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı. Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması gerektiğini vurgularken, yetkililer de ekoturizmi desteklemek adına çevre düzenlemeleri ve bilgilendirici tabelalarla kanyonu daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.

Yaprak yeşim doğan isimli vatandaş Özellikle yaz aylarında serin havası ve temiz suyu ile kaçış noktası haline gelen Masiro Kanyonu, dört mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Kanyona gelenler, yalnızca doğayla iç içe vakit geçirmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki yerel kültürü tanıma fırsatı buluyor.