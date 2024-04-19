AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Pazar günü Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak.

Lider Esenler Erokspor’un Bucaspor 1928 deplasmanına çıkacağı haftada AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini mağlup ederek bitime 2 hafta kala liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Zorlu deplasmanda oynanacak olan maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamada; “Haftanın maçı Vantv'de: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. & AcnTurk Sigorta Van Spor FK. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde maç Türksat uydusu üzerinden televizyondan ve http://vantv.net'ten yayınlanacaktır” denildi.