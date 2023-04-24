Beşiktaş ile Galatasaray'ın derbide karşı karşıya geleceği maç için flaş bir karar alındı.

İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağın duyurdu.

Maç İnönü'de

Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak.

En ucuz bilet 450 lira

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL

Ensonhaber