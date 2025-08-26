Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanacak gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Buna göre benzine zam yolda...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK

Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.

Benzine 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.

BİR DEPO KAÇA DOLACAK

Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.