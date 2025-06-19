İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği endişesi petrol fiyatlarını uçurdu. Akaryakıta peş peşe zam geldi. Motorin geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren üçüncü kez zamlandı.

Bugün ise hem benzine hem de motorine zam geldi. Tabela değişti. Yeni zamla birlikte akaryakıt 50 lirayı aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail-İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi.

Bayraktar, "Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.