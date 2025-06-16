Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek.

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

BAŞVURUDAN SONRA ÖDENMESİ GEREKİYOR

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.

En son belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olmuştu. Bedelli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam ile 240.000 rakamı çarpılarak çıkan sonuç yeni bedelli askerliği veriyordu.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplayacak olursak katsayı 1.15431384'e yükseliyor. Böylece yeni oranlara göre bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecektir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.