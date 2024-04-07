Sivas İmranlı'nın Yazıköy mevkiinde bayram tatili için yola çıktıkları öğrenilen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil ters dönerken, araç içerisinde bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.