Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkanı Say, mesajında, “Mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere ulaşma sevincimiz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir.

Miraç, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir.

Bu düşüncelerle Vanlı, Edremitli hemşehrilerimizin ve İslâm aleminin kutlu Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine, milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.