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Kongre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına İbrahim Erhan, Divan Başkan yardımcısı Hamza Sığınç, Divan üyeliğine ise Öner Çayırlı ve İbrahim Mahmut Aktaş seçildi. İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, güven tazeleyerek yeniden il başkanı olarak atandı.

Genel kurulda konuşma yapan Mehmet İsa Deniz, “Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefler doğrultusunda Yeni Türkiye Yüzyılında gençlik çakışmalarımıza göz kesmeden devam edeceğiz ve yeni dönemde de Asım’ın nesillerini yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Genel Kurula Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yarımcısı Enes Kayabaşlı, Genel Merkez Heyeti, Van Büyükşehir belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Edremit Ak parti İlçe Başkanı Kenan Öndil, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Van Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hakan Kahraman, Van Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nihat Demir, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdür Elif Yörük, siyasi parti temsilcileri, TÜGVA Van Yaz Okulu eğitmenleri, öğrencileri ve aileler katıldı.

Kongrede Kitap Kurdu Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüler verildi. Programın ardından Yaz Okulu Eğitmenlerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Van bölge gazetesi