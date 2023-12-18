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WanHaber

Geçtiğimiz pazar günü Van Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler, görevleri başında darp edildi.

Hizmet götürdükleri Erciş Doluca köyünde saldırıya uğrayan ekip hastaneye sevk edildi. Tedavilerinden sonra görevliler taburcu edildi.

Çok sayıda vatandaşın ve meslek örgütünün de tepkisine neden olan olay için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Van'ın Erciş İlçesinde görevi esnasında darp edilen Bakanlığımız personeli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya geçmiş olsun. Zorlu kış şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin görevini ifa eden kardeşimize yapılan çirkin saldırının takipçisi olacağız.'' diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çok sayıda veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanı Bakan İbrahim Yumaklı'dan, konuyla ilgili yasal düzenleme ve Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmayı talep etti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da, yaptığı açıklama ile olayı kınadı.