Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Kanal 7 televizyonunda konuşan Tekin, toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Bakan Tekin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) lisans eğitiminin 3 yıla düşürülmesine ilişkin hazırlığını da hatırlattı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNACAĞIZ"

Tekin, bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayıp, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TAKVİMİ BUNA GÖRE DİZAYN EDİLECEK"

Bu yıl içinde karar verileceğini de ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Gündemine 2025 yılı öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanlarını da alan Bakan Tekin, KPSS ile mülakat döneminin bittiğini belirterek, "Bunu bu yıl son kez yaptık" ifadesini kullandı.

Tekin, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da sözlerine ekleyip "2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız" dedi.