6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılıyor. En fazla 18 ay boyunca verilen kentsel dönüşüm kira yardımında, gayrimenkul sahiplerinin taşınma masraflarını karşılayabilmeleri için kira yardımının 5 aylık bölümü peşin olarak ödenebiliyor.

KİRA YARDIMLARI İL BAZLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Kira yardımı bedeli, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına göre yıllara bağlı olarak hesaplanıyor. Gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeleri için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları geriyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişiyor. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık gösteriyor. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişiyor. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık gösteriyor. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)



Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

OTURDUĞU EV KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN KİRACI NASIL KİRA YARDIMI ALABİLİR?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabiliyor. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılıyor. Yapılacak yardımın bedeli ise konutun bulunduğu şehrin kira ortalamaları göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Kiracıların kentsel dönüşüm kira desteğinden faydalanması için teslim etmeleri gereken belgeler ise şunlardır:

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son 3 aya ait kiracının adına kayıtlı su, elektrik ya da doğal gaz faturasının aslı

Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşlara süreci yürütebilmesi amacıyla, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, finans desteği ve faiz desteği gibi birçok destek verildiğini hatırlattı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA GELİRLERİ ARTTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşlara süreci yürütebilmesi amacıyla, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, finans desteği ve faiz desteği gibi birçok destek verildiğini hatırlattı.

Ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını belirten Bakan Kurum, "İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

Süperhaber