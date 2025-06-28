Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025-1'inci çağrı sonuçları açıklandı. 2 bin 31 genç girişimcimiz, TÜBİTAK BiGG Programı'na iş fikriyle başvurdu. 101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketleşen girişimcilerimiz yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK, BiGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştiriyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. Başvuruda bulunan girişimciler, ayrıntılı bilgiye; 'https://eteydeb.tubitak.gov.tr/' adresinden giriş yaparak, sonuçlara ulaşabilecek.