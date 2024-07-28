Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yazılı açıklama ile aileyi temel alarak geliştirdikleri hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını bildirdi. Çocukların sağlıklı ortamlarda büyüyebilmeleri amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini ve onlara yönelik farklı sosyal hizmet modelleri uyguladıklarını dile getiren Göktaş, "Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine önem gösteriyoruz.

Bu kapsamda 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Çocukların öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlıyoruz. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklara ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunuyoruz.

Tüm sosyal hizmetleri ve sosyal politikaları çocukların üstün yararını gözeterek yürütüyoruz. Devlet himayesi altında yetişen çocuklarımız, her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar" dedi.

'KOĞUŞ TİPİ YUVA ANLAYIŞINI GERİDE BIRAKTIK'

Bakan Göktaş, çocukların içinde yaşadıkları ortamın iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla eski koğuş tipi yuva anlayışını geride bıraktıklarını belirterek, "Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerini hayata geçirdik. Çocuklarımız artık aile sıcaklığını hissedebileceği, yaş gruplarına uygun inşa edilen ev tipi kuruluşlarda kalıyor. Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'2 ÇOCUĞA 1 BAKIM PERSONELİ İLE HİZMET VERİYORUZ'

Çocukların yaşadıkları ortamı iyileştirmenin yanı sıra; bakım personelinin niteliği konusunda da ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Göktaş, "Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile birlikte personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 20-25 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet verilirken, şimdi 2 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet veriyoruz.

Kuruluşlarda görev yapan bakım personelinin psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi lisans programlarından mezun. Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bakım personelinin niteliğinin artırılması amacıyla oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimler gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.