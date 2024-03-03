Türkiye'nin en fazla kar alan ilçelerinden Van'ın Bahçesaray ilçesi, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kırsal mahallelerde yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bahçesaray'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çatbayır Mahallesi’nde oturanlar daha önce yağan kar ile toprak damlı taş ve kerpiç evlerin damlarında biriken karı temizleme mesaisi yaptı. Bir araya gelen mahalleli ellerine aldıkları kar kürekleri ile buz tutan yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA