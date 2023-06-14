Türkiye'de bugün 81 il ve 922 ilçe bulunuyor...

Tarihte en son il olan Düzce, 1999 yılında depremden hasar gördüğü için olmuştu.

Bugünlerde de bağlı olduğu ilden hem nüfus hem de gelişmiş ekonomi ve refah seviyesiyle daha iyi bir yerde olan pek çok ilçe var.

İl sayısı 100'e çıkıyor

İl sayısının 100 olacağı bir süredir tartışılan konular arasındaydı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

Devlet Bahçeli konuya değindi

Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kriterleri karşılayan ilçeler listelendi

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

Bu ilçeler arasında ise Ankara'dan da listeye girmeyi başaran bir ilçe yer aldı. Buna göre nüfusu ve gelişmişliği ile Ankara'nın Polatlı ilçesinin il olmaya aday ilçelerden olduğu öğrenildi.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler...

Polatlı, Ankara

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Midyat, Mardin

Siverek, Şanlıurfa

Ergani, Diyarbakır

Cizre, Şırnak

Nazilli, Aydın

Edremit, Balıkesir

Alanya, Antalya

Manavgat, Antalya

Lüleburgaz, Kırklarelİ

Bandırma, Balıkesir

İskenderun, Hatay

İnegöl, Bursa

Ünye, Ordu

Kozan, Adana

Fethiye, Muğla

Erciş, Van

Tarsus, Mersin

Akhisar, Manisa

Çorlu, Tekirdağ

Ereğli, Konya

Elbistan, Kahramanmaraş

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