Van'ın merkezi noktasında bulunan Hz. Ömer Camii'nin hemen yanında 2021 yılında yapılan ve zabıtalara ait olduğu belirtilen çirkin yapı, vatandaşlar tarafından tepki toplamaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada vatandaşlar söz konusu çirkin kulübenin biran önce yıktırılmasını isterken, yıllardır tepkiler devam etmesine rağmen çirkin yapının yıktırılmaması ise kafalarda soru işareti bıraktırıyor.

Daha önce defalarca haber yapılmasına rağmen, yıktırılmayan konteynır büyüklüğündeki yapı, hem parkın hem de caminin görünümünü ve siluetini bozmaya devam ediyor. Dabbaoğlu Parkı yanındaki görsel havuz yıkılarak, yerine yapılan kulübe kent estetiğini ciddi anlamda bozarken, Hz. Ömer Camii'nin silüetini ise bozuyor. Yıllardır sosyal medya aracılığıyla duruma tepki gösteren Vanlılar, Dabbağoğlu Parkı'nın içerisine yapılan ve Hz. Ömer Caminin görünümünü bozan kulübenin biran önce yıktırılması gerektiğini söyledi.

Estetikten uzak yapılan yapının Van'a yakışmadığını belirten Vanlılar, yetkililerin biran önce harekete geçmesi gerektiğini ve bu yapının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettiler. Konuyla ilgili defalarda paylaşımlarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası Eski Başkanı Vanlı İş Adamı Feridun Irak, Hz. Ömer Camii'nin önceki ve yeni görüntüsünü yan yana bırakarak, "Birinci fotoğraf yaklaşık 50 yıl önceki belediyenin hizmeti, ikinci resim ise günümüz belediyesi hizmeti.

Her alanda geriye sardığımız gibi belediyecilikte de geriye sarıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi zabıta noktasını buradan kaldırın" notunu paylaştı. Öte yandan duruma tepki gösteren Vanlılar ise, "Maalesef şu anki yöneticilerde liyakat yok. Bencil ve egoistler. Tabi 50 yıl geride olacağız ve bundan sonra Van halkı olarak birlik ve beraberlik içinde olursak çağ atlarız.

Sadece Van büyük bir köydür şu an", "Van'da gerçekten tanımlanmamış bir sorun var. Neden böyle bu şehir? Ne seçilen bir şey yapıyor ne de atanan. Yetkililerin pratik hayatta çok bir şey başardığını düşünmüyorum. Maaşları karşılığında şehre hiç bir şey katmıyorlar. Şehre emekleri yok", "Hiç bir şehir yoktur ki Van kadar hor kullanılsın. Şehir gram desen ilerlemiyor.

Urartulardan nasıl kaldıysa hala öyle sağlayıcılığı hiç yok. İş yok, istihdam yok, huzur yok, plan yok. Ne insanlar şehre bir şey verebiliyor ne de şehir insanlara", "Parka zabıta kulübesi yapıncaya kadar kadınlar için bir yeraltı tuvaleti yapsalardı. Erkekler için Hz. Ömer Camii'nin WC'si yeter", "Düzeltilmeyecek şeyler değil aslında.

Öncelikleri sürekli kaldırım yapıp bozmak olduğu için bunları düzeltmeye zaman kalmıyor", "Belediye akıl ve beceri standartlarına göre işler yapıyor, ne yapsınlar çapları bu kadar, birde bunlara verilen paraları bilsek", "Ne yazacağımı bilemiyorum yazıp yazıp siliyorum saç baş yoldurtan cinste uyduruk ve kıytırık hizmetler memleketimiz kimlerin elinde ve kimler nasıl yönetiliyor" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdiler.

Van bölge gazetesi