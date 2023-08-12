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Valiler Kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişi olarak atanan Vali Öner, Yenisey Konukevinde düzenlenen yemekte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, il protokolü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.

Öner, burada yaptığı konuşmada, Ardahanlıları dost ve kardeş edindiğini söyledi.

Vali Öner, ’’Ardahan’dan mutlu ayrılıyoruz. Burada elimizden gelen gayreti gösterdik ve müsterih ayrılıyoruz. Bu şehirle gönül bağımız var. Meslek hayatımda valilik görevini ilk kez burada başladım. Ve dediğim gibi gönül bağımız oluştu. Biz Ardahan’ın tespit ettiğimiz bütün meselelerini masaya yatırıp durumu uzun uzun analiz ettik. Daha sonra tespit etmiş olduğumuz alanlarda çalışmaya başladık. Biz özellikle ifade etmek isteriz ki burada kaldığımız hiç bir zamanı boş geçirmemeye gayret ettik. Geldiğimiz noktada bütün zamanımızı ve enerjimizi Ardahan için harcamaya çalıştık.

Vali Öner, çalışmalarına katkı sunan, siyasilere, Mülki Amirlere, Belediye Başkanlarına, kamu kurumlarının idareci ve personellerine, STK ve meslek odalarına, siyasi parti teşkilatlarına, basın mensuplarına ve Ardahanlılara teşekkür etti. İHA