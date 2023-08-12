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Çocukluğundan beri doğaya ve bitkilere ilgisi olan Kaya, tıbbi ve aromatik bitkiler alanına yönelerek "aromaterapi, tıbbi aromatik bitkiler, doğal kozmetik ve tarım" gibi alanlarda eğitim aldı.

Daha sonra merkez Hankendi köyünde dededen kalma 3 dönümlük atıl araziye 4 yıl önce lavanta eken Kaya, lavantadan yağ, sabun, krem gibi ürünler elde ederek, bu ürünlerin internette satışını gerçekleştiriyor.

"Lavantaları sevgiyle yetiştiriyorum"

Kaya, AA muhabirine, doğa ve bitki merakı sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler alanında kendini geliştirdiğini söyledi.

Köyde kullanılmayan arazilerinin olduğunu, doğal ürünler yetiştirmek için bu arazide ilk aşamada lavanta üretimine karar verdiğini belirten Kaya, "3 dönümlük tarlamızda lavanda ekimi gerçekleştirdim. Ektiğim lavantaları sevgiyle, büyük bir aşkla yetiştiriyorum. Bakımını her yıl düzenli bir şekilde yapıyorum." dedi.

Ürünlerini ailesinin yardımıyla hasat ettiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Hasadını yaptığım ürünümü damıtma yöntemiyle lavanta uçucu yağını çıkarıyorum. Sonra bunları ürüne dönüştürüyorum. Sabun, merhem, krem ve cilt bakım ürünleri yapıyorum. Ürünleri, tamamen doğal, hiçbir ilaç kullanmadan yapıyorum ayrıca doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplayıp ürüne dönüştürüyorum. Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdum ve kendi adımla ürünlerim için marka tescil belgesi aldım."

Lavanta yetiştiriciliğinin son yıllarda ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, yaptığı ürünlerin satışını internetten yaptığını belirtti.

Kaya, "Bu hasat dönemi benim için çok bereketli oldu. Lavanta bahçem her yıl daha da büyüyor. Geçen yıl 150 kilogram, bu yıl hasatta 260 kilogram lavanta elde ettim. Ailemin yardımıyla lavantaları topluyorum." ifadelerini kullandı.