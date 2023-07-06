Arda Güler, Galler Türkiye milli maçı ile gösterdiği başarılı performansın ardından gündeme gelen isim oldu. 18 yaşında olan Güler yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.

20 Şubat 2019’da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Fenerbahçe'ye transfer olan Güler, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Peki, Arda Güler kimdir?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip alt yapı kadrosuna dahil edilmiştir.

2019 yılında ise Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda Güler, 2021 yılında U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise Arda Güler A takımda forma beklemeye başladı.

Arda Güler sol ayağına hakimdir.

FENERBAHÇE

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı.[9] Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

A MİLLİ TAKIM

Arda, ilk kez Stefan Kuntz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya'yla oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi. Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi.

19 Kasım 2022 tarihinde Çekya'yla oynanan hazırlık maçının 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 yaşında ilk defa millî futbolcu oldu.