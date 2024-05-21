Teknoloji dünyasında devrim yaratacak bir gelişme ile karşı karşıyayız. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik göz takibi özelliğini duyurdu. Bu yenilikle birlikte, artık cihazlarınızı sadece göz hareketlerinizle kontrol edebileceksiniz.

Apple’ın duyurusu, göz takibi teknolojisinin iPhone ve iPad'de aktif hale getirildiğini müjdeliyor. Yapay zeka (AI) destekli bu araç, kullanıcıların yalnızca gözlerini kullanarak Apple cihazlarında gezinmelerini sağlıyor. Apple yetkilileri, bu özelliğin kurulumu ve kalibrasyonunun ön kamera ile saniyeler içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Ayrıca, tüm verilerin cihazda güvenli bir şekilde saklanacağını ve Apple ile paylaşılmayacağını da eklediler.

Göz takibi, iPadOS ve iOS uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor ve herhangi bir ek donanım gerektirmiyor. Kullanıcılar, bir uygulamanın öğeleri arasında gözleriyle gezinebilecek ve bu öğeleri etkinleştirebilecekler. Ayrıca, fiziksel tuşlar ve kaydırma gibi ek işlevler de göz hareketleriyle gerçekleştirilebilecek.

Kullanıcılar Heyecanla Bekliyor

Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması planlanan göz takibi özelliği, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) şimdiden büyük ilgi topladı. Bir kullanıcı, "Bu, engelli insanlar için harika bir haber, ancak geri kalanlar için halihazırda olduğumuzdan daha tembelleşmek anlamına geliyor" diye tweet atarken, bir diğeri "Black Mirror bölümleri her geçen gün daha anlamlı hale geliyor." şeklinde yorum yaptı.

Apple’dan Yeni Erişilebilirlik Özellikleri

Apple, göz takibi özelliğinin yanı sıra, birçok yeni erişilebilirlik özelliğini de duyurdu. Bu yenilikler arasında, hareket halindeki araçlarda yolcuların hareket rahatsızlığını azaltabilecek bir özellik de bulunuyor. Araştırmalar, hareket hastalığının genellikle kişinin gördükleriyle hissettikleri arasındaki duyusal çatışmadan kaynaklandığını gösteriyor. Apple'ın yeni Araç Hareketi İpuçları özelliği ise, ekranın kenarlarına yerleştirilen animasyonlu noktalar ile duyusal çatışmayı ve dolayısıyla hareket rahatsızlığını azaltmayı hedefliyor.

Bir başka yenilik ise Music Haptics. Bu özellik, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kişilerin müziğin ritmini hissedebilmeleri için iPhone'daki titreşimleri kullanarak müzik deneyimi sunuyor.

Ayrıca, konuşma engelli bireyler için Siri’ye özel ifadeler atanmasına olanak tanıyan yeni konuşma özellikleri de Apple'ın duyurduğu yenilikler arasında yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların sanal asistana kısayollar oluşturarak daha etkili iletişim kurmalarını sağlayacak.

Apple'ın bu yenilikçi özellikleri, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Göz takibi ve diğer erişilebilirlik özellikleri, teknolojinin insan hayatını nasıl kolaylaştırabileceğine dair çarpıcı örnekler sunuyor.