Daha detaylı olarak:
- Anti-HBs, hepatit B yüzey antijenine (HBsAg) karşı oluşan antikorlardır. Yani vücudun HBV'ye karşı ürettiği savunma molekülleridir.
- Anti-HBs pozitif olmak iki durumda ortaya çıkabilir:
- Hepatit B aşısı olma sonucunda: Hepatit B aşısı olan kişilerde, aşı sonrası anti-HBs antikorları oluşur ve kan testlerinde pozitif çıkar.
- Geçirilmiş hepatit B enfeksiyonu sonucunda: Daha önce geçirilmiş bir hepatit B enfeksiyonu sonrası, vücut HBV'ye karşı savunma mekanizması geliştirmiş ve anti-HBs antikorları oluşmuştur.
- Anti-HBs pozitifliği, kişinin HBV'ye karşı bağışıklık kazandığını ve enfeksiyona yakalanma riskinin düşük olduğunu gösterir.
- Bu durum, kişinin hepatit B açısından güvende olduğu anlamına gelir ve aşılanma ihtiyacı yoktur.
Özetle, anti-HBs pozitifliği, kişinin hepatit B virüsüne karşı koruma sağlayan antikorlarının varlığını ve bağışıklığını gösterir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi