Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Cuma günü, ons altındaki değer artışına paralel olarak yükselen gram altın, günü yüzde 1,1'lik artışla 3 bin 769 liradan kapattı. Yeni haftaya da yukarı yönlü bir seyirle giren gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 primle 3 bin 804 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 liradan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI DA YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini sürdürüyor. Şu sıralarda yüzde 1'lik artışla 3 bin 118 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, rekor seviyelerine yakın bir seyir izliyor.

TRUMP'IN ÇIKIŞI, PİYASALARI DALGALANDIRDI

Piyasalardaki dalgalanmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerin tüm ülkelere uygulanacağını açıklamasıyla artan ticaret savaşı endişeleri etkili oluyor. Küresel yatırımcılar, karşılıklı gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, Trump’ın İran’la nükleer anlaşma konusunda uzlaşmaya yanaşmaması ve Rusya’ya yönelik ek tarife tehdidinde bulunması, jeopolitik riskleri daha da artırıyor.

Analistler, ticaret savaşlarına dair belirsizliklerin ve Trump yönetiminin attığı adımların enflasyonist baskıyı artırdığını belirterek, bu durumun yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğine dikkat çekiyor.

Bugün piyasalar, Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile ABD'deki Dallas Fed imalat sanayi endeksini yakından takip edecek. Teknik olarak ons altın için 3 bin 130 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.