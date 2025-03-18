Son günlerde altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkması, altın alım – satımını etkiledi mi? Kuyumcu esnafı, bu soruya verdiği yanıtta, altın fiyatının yükselmesine rağmen satışlarında azalış olmadığını dile getirdi.

Kuyumcu Taha Yasin Yıldız, uzun vadede en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülen altındaki fiyat artışının vatandaşları daha fazla altın alımına yönlendirdiğini söyledi.

Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatlarında son iki yılda rekor rakamların söz konusu olduğunu belirten kuyumcu esnafı Taha Yasin Yıldız, “Altın fiyatları şu an çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Son iki yıldır altın fiyatlarında hep rekor giriliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de altın fiyatları oldukça yüksek. Şu an görülen artışlar vatandaşların altın alımına engel olmadı, uzun vadede yatırım yapmak isteyenler ya da düğün alışverişi yapmak isteyenler yine altına rağbet gösteriyor.” diye konuştu.

Gram altının alım ve satımının kolay olduğunu ve likiditelerinin yüksek olduğunu söyleyen Taha Yasin Yıldız, “Van’da, altın alım satımı yapan vatandaşlarımız düğün alışverişlerinin dışında farklı yatırımlara yönelmek için de altın bozduruyor ya da alabiliyor. Örneğin; altın fiyatlarının yükselmesinin ardından, fiyatların daha da artacağı kaygısını yaşayıp gelip altın alan vatandaşlar da çok. Altın her ne kadar yüksek fiyatlarda olsa da altın satışlarında düşüş yok. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar genelde uzun vadede yatırım yapmayı düşünüyor. Vatandaşlar altını, uzun vadede değer kazanan bir yatırım aracı olarak görüyor…” ifadelerini kullandı.