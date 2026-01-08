Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı uyarıda; 09 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren, Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri olan Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale’de kuvvetli kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kar yağışının yer yer 10-20 cm, yüksek kesimlerde ise 20 cm ve üzeri yoğun kar şeklinde olacağı, etkisini ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 06.00’ya kadar sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Meteorolojik değerlendirmelerde ayrıca; 09 Ocak 2026 Cuma günü sabah ve akşam saatleri arasında, bölge genelinde (Van, Muş, Hakkari ve Bitlis) özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtildi. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 km/saate ulaşabileceği ifade edildi.

AKOM tarafından yapılan uyarıda; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don, yoğun kar yağışı, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, kuvvetli rüzgâr ve fırtına, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı ilgili tüm ekipleriyle sahada teyakkuz halinde olunacağını bildirirken, vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi.