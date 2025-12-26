Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’a yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Beklentiler doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda; “Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezimiz (AKOM) Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak 27.12.2025 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve akşam da kentimizde kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Kar yağışlarının bölgenin batısında Cumartesi gece, doğusunda Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.