Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlendi. Siyasi partiler büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken, bugün ise encümen adayları belli oldu. AK Parti'nin Van'daki encümen adaylarıda belli oldu.

İPEKYOLU'NDA TEPKİ BÜYÜK

AK Parti'nin günlerdir üzerinde çalıştığı İpekyolu listesindeki 1. sıra adayına tepkiler geldi. AK Parti'nin İpekyolu 1. Sıra belediye meclis üyesi adayı Yunus Emre Müküs'e tepki gösteren partililer, yetkililere sitem etti.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan partililer "Türkiye'deki bir çok ilden büyük olan İpekyolu'nun 1. Sırasına kentte oyu bulunmayan, sırf genel merkez bağlantıları var diye Ercişli birini partimiz aday gösterdi. Biz partimizin diğer encümen listelerine itiraz etmiyoruz ama, 1. sıra adayına itiraz ediyoruz. Bizler partiyi sırtlayabilecek, herkesimin yakından tanıdığı ve saygı gösterdiği bir ismi aday olarak görmek isterdik. Ailesi Erciş'te bulunan, İpekyolu ile bağlantısı olmayan bir kişinin İpekyolu'ndan aday gösterilmesi bu ilçede yaşayan vatandaşlara bir hakarettir. Ömrünü davasına damış, kentte tanınan o kadar isim varken kimse tarafından tanınmayan bir kişinin liste başı olması kabul edilemez bir durumdur" ifadelerine yer verdi.