Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 Yıl Hapis Cezası

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 6-8 Ekim 2014'te çıkan eylemlere ilişkin yapılan davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte Ahmet Türk'ün hapse gireceği konuşulmaya başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da bu davada 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sırasında salonda Kürtçe sloganlar atılmasıyla gerginlik yaşandı ve mahkeme heyeti kararı açıklamakta zorlandı. 108 sanığın yer aldığı davada Ahmet Türk'e verilen 10 yıl hapis cezası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ahmet Türk'ün aldığı hapis cezasıyla birlikte, davada adı geçen diğer sanıkların da durumları ve mahkeme süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.