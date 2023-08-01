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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edebilmek için Millet İttifakı'nın küçük ortaklarına vekillikler dağıttı ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılmasının ardından ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu.

Seçim yenilgisi sonrası ittifakın küçük ortaklarından, ardı ardına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar geldi.

Son olarak Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade etti.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim." şeklinde konuştu.

"10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım"

CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile de değinen Davutoğlu, "Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.

ensonhaber