Kararın ardından Van Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırda eylemler yapılmaya başlandı. Buradaki eylemler 3. gününe girerken, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan açıklamalarda bulundu.

“HALKIMIZ İRADESİNİ VE DEMOKRASİYİ SAHİPLENİYOR”

Kendisi hakkında verilen karara tepki gösteren vatandaşların, büyük bir sahiplenme örneği gösterdiğini ifade eden Zeydan, “Burada 3 gündür yediden yetmişe tüm halkımız bizimle. Çocuklardan, yaşlılara herkes burada görkemli bir şekilde kendi iradelerini savunuyorlar. Bu durum aynı zamanda demokrasiyi ve adaleti de sahiplenmektir. Demokrasilerde halkın iradesinde seçimler en önemli olgulardan biridir. Bir yerde halkların seçme ve seçilme hakları ortadan kaldırılırsa, doğrudan insanın varlığı ortadan kaldırılmış oluyor. Halkımız da burada büyük bir sahiplenme örneği gösteriyor. Halkımız burada iradesini, demokrasiyi sahipleniyor, bu sahipleniş bizler için değerli ve kıymetlidir.” diye konuştu.

“HALKIMIZ YENİDEN YEŞEREN BARIŞ UMUTLARININ HEDEFİNE ULAŞMASINI SAVUNUYOR”

Son zamanlarda yapılan barış çağrılarına dikkat çeken Zeydan, ‘Türkiye’nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu’ belirterek, “Van halkı burada sadece kendi iradesini savunmuyor, aynı zamanda 85 milyon yurttaşın da iradesini savunuyor. Yurttaşlarımız tüm bunlarla beraber yeniden yeşeren barış umutlarının da hedefine ulaşmasını savunuyor. Bir barış ihtimali varsa, ki bu barış ihtimalinin gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye toplumunun, toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu barış halkın iradesinin ayaklar altına alınarak sağlanamaz. Dolayısıyla toplumsal barışın da önceliği olarak halkın iradesine saygı duymak olmalı. Halkımız iradesini demokratik bir şekilde koruyor, 3 gündür burada soğuk havaya rağmen insanlar hasta halleriyle, titreyerek burada görkemli bir şekilde demokrasiyi ve adaleti savunuyor.” ifadelerini kullandı.

Zeydan, “Van halkı bireysel çıkarları için değil, Türkiye’nin, adaletin, barışın ve demokrasinin geleceği adına buradadır. Bundan dolayı bizler de halkımızla gurur duyuyoruz, haklı ve mazlum olan biziz. Bu durumlar yaşanacaksa sandıklar kurulmasın, bu kadar insanın hakkı ne olacak?” şeklinde konuştu.

10 aydır görevde olduklarını ve hizmet ürettiklerini söyleyen Zeydan; “250 kilometre köy yolu yaptık, 3 bin 100 Vanlı gence şu anda 3 bin liralık burs veriyoruz. Van bir deprem kenti, bizler burada büyük emeklerle afet koordinasyon merkezi kurduk, şiddete maruz kalan kadınlar sahipsizdi bizler sığınma evleri açtık, kütüphaneler açtık, gençleri ve eğitimi destekledik. Dolayısıyla bizler halkımıza hizmet ettik, bizler halkımızla beraber demokrasiyi ve iradeyi korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞEDAL’İN AÇIKLAMALARI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından Van Büyükşehir Belediye binası önünde eylemler devam ederken, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal de açıklamalarda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Şedal, “Burada Van halkının, kadınların, gençlerin iradesinin yok sayılmasına karşı bir nöbet eylemi başlattık. Halk burada iradesine sahip çıkıyor. Bilindiği üzere 31 Mart seçimlerinde de böyle bir sahiplenme gerçekleşmişti. Bizler de 14 ilçenin tamamında başarı elde etmiştik. Bunlar bilinmesine rağmen, bilimsel veriler ortada olmasına rağmen kayyım siyasetiyle ısrar etmek isteniyor.” dedi.

“VAN HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

3 dönemdir kayyum atandığını belirten Şedal, “Son 3 seçimdir göreve geldiğimizde kayyum atanıyor. Görevi devraldığımız günden bu yana çok iyi hizmetler ürettik. Halkla birlikte kadınlar, çocuklar için sosyal belediyecilik anlamında iyi işler yaptık. Buna rağmen bir dilekçe dosya haline getirilerek kayyum atanmak isteniyor. Buna rağmen gençler, kadınlar, 70-80 yaşlarındaki vatandaşlarımız 3 gündür burada büyük bir irade ortaya koyarak kendi iradelerine sahip çıkıyorlar. Soğuk hava koşullarına rağmen büyük bir irade örneği ortaya koyuyorlar. Bizleri yalnız bırakmadıkları için tüm Van halkına teşekkür ederiz.” sözlerine yer verdi.