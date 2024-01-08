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Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir?

Dr. Abdullah SADIKSOY 1961 yılında Muş ilinin Bulanık ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Bitlis’in Ahlat İlçesinde, Ortaöğrenimini Bitlis İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Suudi Arabistan İmam Muhammed bin Saud İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra doktorasını Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde “Nahçivani’nin Tefsir Yöntemi” başlıklı teziyle tamamladı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında bir süre İngiltere’de bulunan Sadıksoy, England Language Studies International’da İngilizce eğitimi aldı. 1980 yılında üç yıl görev aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Sadıksoy Van’da kurduğu Altın Mücevherat firmasıyla ticaret hayatına atıldı. Yatırımlarını çeşitlendiren ve büyüten Sadıksoy, İstanbul’da kurduğu ve hala yöneticiliğini yapmakta olduğu inşaat firmasıyla Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde birçok inşaat projesine imza atmıştır.

2016 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye – Suudi Arabistan İş Konseyi Toplantısı’nda, iki ülke ekonomi ve ticaret bakanları huzurunda Sadıksoy’un kurduğu Invest İstanbul firması ile Suudi Arabistan firması Al Bustan Co. yatırım protokolü imzalamıştır. 1994 yılında Refah Partisi Van İl Teşkilatı’nda Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak siyaset hayatına atılan Sadıksoy, AK Parti Van İl teşkilatı kurucu üyesi olup 2002 – 2011 yılları arasında AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Sadıksoy 25. ve 26. dönem genel seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olmuştur. Eğitim ve Hayra Hizmet Vakfı’nın Genel Başkanıdır. Ensar Vakfı yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları İmam Hatip Okulları Platformu Beylikdüzü ilçe temsilciliği görevini de sürdürmektedir. Sadıksoy, Munafikun Suresi Tefsiri, Mekki ve Medeni Ayetler ve Nahcivani'n Tefsir Metodu gibi birçok eserlere de imza atmıştır.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve makaleleri yayımlanmıştır. 2005 yılında,Van Valiliği’nce kadın girişimciliğini desteklemek amacı ile faaliyete geçirilen MİKRO Kredi Projesinin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir . İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bulgaristan ve Azerbaycan’da çeşitli Akademik toplantılar ve seminerlerin yanı sıra, Van Tv ve TRT Arapça’da birçok programlara katılmıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Sadıksoy Kürtçe’nin yanı sıra ileri düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.