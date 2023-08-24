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Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman 1983 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlköğrenimini Muş’ta, ortaöğrenimini de Antalya’da tamamlayan Kasman, 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

2012 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Burdur Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Adaylık süresince sırasıyla; Burdur ilinde merkez stajını, Balıkesir-Susurluk, Şanlıurfa-Ceylanpınar ilçelerinde kaymakam refikliği stajını, Balıkesir-Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde teftiş stajını tamamladı.

Yurt dışı stajı çerçevesinde 1 yıl süreyle gönderildiği İngiltere’de “ University of Liverpool” da yabancı dil eğitimi aldı. Dil eğitiminin yanı sıra İngiltere’nin yönetim yapısı üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

Yurtdışı dönüşüne müteakip Rize İli Kalkandere İlçesinde kaymakam vekilliği stajında bulundu.

Ardından 2016-2018 tarihleri arasında Ordu İli Gürgentepe İlçesi Kaymakamlığı, 2018-2020 tarihleri arasında Sinop ili Saraydüzü Kaymakamlığı görevini ifa etti. Bu görevi yürütürken 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Kocaköy kaymakamlığına atanan Abdulkadir Umut Kasman, son atamalar ile Van’ın İpekyolu ilçe kaymakamlığı görevine atandı.

Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.