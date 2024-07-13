Bu kanun başlıca şu hususları içermektedir:

Atatürk'e, Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Hükümet'e veya Devlet Teşkilatına hakaret edilmesi.

Atatürk'ün hatırasını incitecek söz ve eylemlerde bulunulması.

Atatürk'ün hatırasına alenen saygısızlık yapılması.

Atatürk'ün anıt, büst ve heykellerine zarar verilmesi.

Atatürk'ün adının kullanıldığı kurum ve kuruluşların haklarının ihlal edilmesi.

Kanuna göre, bu tür eylemlere katılanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Kanun, Atatürk'ün manevi varlığına karşı yapılabilecek her türlü saldırıyı önlemeyi ve Atatürk'ün hatırasını korumayı amaçlamaktadır.