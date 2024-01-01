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2023 yılını geride bıraktık...

2024 yılına girmemizle beraber ise bir dizi yenilik ve düzenleme hayatımıza dahil oldu.

Konut düzenlemelerinden, restoran ve kafelere varana kadar yapılan değişimler, 2024 yılında vatandaşların gündeminde olacak.

Bu yenilikler vatandaşların hem hayatını kolaylaştıracak hem de haklarını koruma noktasında yardımcı olacak.

Özellikle fahiş fiyat artışlarının ve vatandaşların kandırılmaması için restoran ve kafelerin girişlerine fiyat listesi konulacak.

İşte detaylar...

Restoranların fiyatları girişe asılacak

Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak.

Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konut kiralamada yeni dönem başlıyor

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı.

Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek.

Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek..

Otobüslere araç takip cihazı takılacak

Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi.

Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.

Telefon kaydına ilişkin düzenlemeler

Bir başka düzenleme de yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti.

Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi

İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Sistem verileri, bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak. Bu adımla kalitesiz demir kullanımınI engellemek hedefleniyor.