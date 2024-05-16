İnci Taneleri: 15. Bölümü Kanal D'de Canlı İzle!

Kanal D, İnci Taneleri'nin 15. bölümünü canlı olarak izleyebileceğiniz linki paylaştı. İzleyiciler, bu sevilen dizinin yeni bölümünü canlı ve HD kalitesinde izleyebilirler.

İnci Taneleri Hakkında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisi için yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl süren özverili bir hazırlık sonrasında ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikaye sunacak.

Yeni Bölümde Neler Olacak? Nehir, Azem ile bir araya gelecek mi? Zahir'in dönüşü Dilber'i endişelendirirken, Azem'in soruları Dilber'i daha da sinirlendiriyor. Öte yandan, düğün hazırlıkları yapan Nehir, ailesi hakkında zorlu bir sınavla karşı karşıya. Acaba Nehir, babası Azem ile görüşecek mi?

Son Bölümde Neler Yaşandı? Azem, Nehir'in geçmişiyle yüzleşirken, ailesini tamamen geride bırakan Nehir için zorlu bir dönem başlıyor. Diğer yandan, Cihan Reyyaz'ın himayesi altına girerken, Ayça annesi ve öğretmeni için hayaller kurmaya başlar.

Oyuncu Kadrosu İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kanal D Canlı HD İzleme Linki İnci Taneleri dizisini Kanal D'nin resmi platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.